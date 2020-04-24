أوامر قبض واستقدام بحق 70 متهماً من الدرجات العُليا والخاصّة

2020/04/24 | 00:00

بغداد / الصباح

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الخميس، صدور 70 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين من الدرجات العليا والخاصة الصادرة خلال شهر شباط الماضي.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وتابعته "الصباح" أنّه "تم صدور (70) أمر قبض واستقدام بحق وزراء وأعضاء في مجلس النواب ومحافظين وأعضاء مجالس محافظات ومديرين عامين، فضلاً عن وكيل وزير، بناءً على قضايا حققت فيها، وأحالتها إلى القضاء".

وأضاف أنّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت بحق خمسة وزراء منهم وزير حالي، وخمسة من أعضاء مجلس النواب منهم ثلاثة حاليون، ووكيل وزير سابق، ومحافظينِ سابقينِ، وأربعة وعشرين مديراً عاماً، منهم تسعة حاليون، فضلاً عن (33) من أعضاء مجالس المحافظات".

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