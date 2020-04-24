طبع مناهج ورقيَّة مشذّبة لطلبة المناطق النائيَّة

2020/04/24 | 00:00

بغداد / إسراء السامرائي باشرتْ وزارة التربية بطباعة المناهج المشذّبة ورقيّاً بعد الحذف والدمج لبعض مواد المراحل المنتهيّة للعام الدراسي الحالي؛ لتوزيعها بين طلبة المناطق النائيّة والأطراف؛ لصعوبة التواصل معهم الكترونيا بسبب ضعف الانترنت.



وقالت مديرة مكتب وزيرة التربية سلامة الحسن في حديث خاص أدلت به لـ "الصباح": إنّ الوزارة باشرت بحملة موسّعة لطباعة المناهج المقرّرة بالامتحانات النهائية الوزارية للمراحل المنتهية والخاصة بالعام الدراسي الحالي من أجل توزيعها بين طلبة المناطق النائية التي تكون فيها خدمة الانترنت ضعيفة مقارنة بغيرها.



وأفصحت عن الانتهاء من طبع المناهج الكاملة بعد اتمام الحذف والدمج لتسهيل مهمة الدراسة على الطلبة استعدادا للامتحانات النهائيّة، فضلا عن دعوتهم لمتابعة فضائيّة العراق التربويّة التابعة للوزارة، والتي تبثّ الدروس المنهجيّة لتعويضهم عمّا فاتهم من الدراسة خلال المدّتين الماضية والحالية؛ بسبب حظر التجوال الوقائي ضد جائحة كورونا.

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