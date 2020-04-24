خطة لإسكان ذوي الشهداء في بغداد

2020/04/24 | 00:00

بغداد / وفاء عامر

شكّلت مؤسسة الشهداء لجنة مشتركة مع أمانة بغداد لإعداد خطة لإسكان ذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب والعمليات العسكريَّة.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب والعمليات العسكريّة في مؤسسة الشهداء طارق المندولاي لـ "الصباح"، إنّ دائرته تسعى الى توفير قطعة أرض او وحدة سكنيّة لجميع المشمولين بقانون رقم 57 لسنة 2015 الخاص بضحايا الإرهاب والعمليات العسكريّة بقطعة أرض او وحدة سكنية ضمن استحقاقهم القانوني، مشيرا الى أنّ الهيئة وزعت الكثير من قطع الاراضي في المحافظات، بيدَ أنّها تواجه مشكلة في بغداد لقلة المساحات المناسبة للسكن قياساً بعدد الشهداء والجرحى المستحقين.

وأوضح أنّ الهيئة شكلت لجنة مع أمانة بغداد والدوائر ذات العلاقة من مجلس الوزراء ووزارة الداخلية والتسجيل العقاري من أجل إعداد خطة لإسكان ذوي الشهداء من سكنة بغداد، مضيفاً أنّه جرى اتفاق مبدئي على تشييد مجمعات سكنية عموديّة او منحهم وحدات سكنيّة في أحد المجمعات المشيّدة.

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