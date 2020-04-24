الرئاسات الثلاث تُبارك للشعب العراقي قدوم الشهر الفضيل

2020/04/24 | 00:32

بغداد/ الصباح

هنّأت الرئاسات الثلاث، الشعب العراقي بمناسبة قدوم الشهر الفضيل، مبتهلة الى الله أن يمنَّ على أبناء الوطن والأمة الاسلاميّة، بالخير والعافية.



وذكر بيانٌ لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته "الصباح" أنّ "صالح تبادل أمس الخميس، خلال اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".



بدوره، تقدّم رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا الكريم والمسلمين كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وذكر عبد المهدي في تهنئته "يحلُّ شهر رمضان المبارك هذا العام وشعبنا يجسّد أبهى صور ومعاني الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي.

من ناحيته، ابتهل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الى الله بأن يمنَّ على بلدنا وأمتنا والعالم بكشف هذه الكربات.

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