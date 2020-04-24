خليَّة الأزمة تُلوِّح بعودة الإجراءات المشدَّدة

2020/04/24 | 00:32

بغداد / شيماء رشيد

حثّتْ خليّة الأزمة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائيّة والابتعاد عن التجمّعات والاختلاط لفترات طويلة خلال فترة الحظر الجزئي، فيما شهدت محافظة النجف الأشرف، افتتاح مستشفى العزل الخاص لمصابي وباء كورونا التابع لمكتب سماحة المرجع الديني السيد علي السيستاني الذي أنجزته ملاكات العتبة العباسيّة المقدّسة بمدّة قياسية لم تتجاوز الـ 19 يوماً

وقال وزير الصحة، جعفر علاوي، في تصريح صحفي: إنّ "العراق نجح في السيطرة على وباء كورونا مقارنة بغالبيّة دول الجوار وأوروبا"، مبيّناً أنّ "عدد الإصابات الجديدة اليومي يتراوح بين 25 و40 إصابة، وهذا عدد محدود وفقا للمعايير الدوليّة"

وأشاد وزير الصحة بـ "تعاون المواطنين في تطبيق حظر التجول الذي أدى إلى تراجع عدد الإصابات بالفيروس"، موضحا أنّ "حظر التجول التدريجي سيستمر في حال نجاحه، وقد يتمّ تمديد العمل به بعد نهاية شهر رمضان"

وبيَّنَ أنّ "الوزارة تراقب وضع الشارع، وعدد الإصابات، وقد حققنا نجاحا حتى الآن في مواجهة الوباء، وسنعود إلى الإجراءات المشددة السابقة مثل منع التجول، وإغلاق الحدود في حال تبدّل الأوضاع"

بدوره، أشار عضو خليّة الأزمة، مدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، في حديث لـ "الصباح"، إلى أنّ "المؤشرات والأرقام تشير الى أن هنالك استقرارا وبائيّا، لكنّنا لم ندخل الى المنطقة الآمنة الى الآن، لذلك يجب أن يكون هناك حذر وترقّب وعدم تهاون أمام هذا الفيروس؛ لأنّه مازال فعّالا وما زال قادرا على الانتشار"

وأضاف الساعدي، "أنّنا نعتمد على وعي المواطن في احترام فترة ساعات حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً الى الساعة السادسة صباحاً، كذلك عند التعامل مع ساعات رفع الحظر الجزئي من خلال الالتزام بالوصايا الصحيّة والتباعد الاجتماعي ومنع المخالطة والابتعاد عن التجمّعات في الأماكن العامة والمحال التجاريّة المكتظّة"

ونبَّه الساعدي الى أنّ "الخلية إذا لاحظت ارتفاعا بأعداد الإصابات مجدداً، ستراجع الإجراءات، وقد نضطر لاعتماد الحظر التام مرّة أخرى"، مبيّناً أنّ "سيطرة الملاكات الطبيّة على جائحة الفيروس ضمن حدود قدرة مؤسساتنا الصحية على التعامل معها" .

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