اللواء خلف: نؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية

2020/04/24 | 21:52

بغداد/ الصباح

نص تصريح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف:

ان السيد القائد العام للقوات المسلحة لم يشاور او يوافق على البيان الصادر بتاريخ ٢٩ شعبان المعظم ١٤٤١ المصادف في ٢٣ نيسان ٢٠٢٠ عن ألوية الحشد الشعبي (٤٤، ٢٦، ١١، ٢) والذي تداولته وسائل الاعلام، وان عملية ارتباط هذه الفصائل المجاهدة بالقائد العام هو ارتباط اداري وعملياتي فقط، ولا يتناول الكثير من الامور التي ذكرها البيان المذكور.



ونؤكد مرة اخرى على أهمية الحفاظ على وحدة الحشد وخضوع جميع ألويته للسياقات الانضباطية والعسكرية وأوامر القيادات العليا، شأنها شأن بقية القوات المسلحة.



وهو ما اقتضى العلم والتنويه.

الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة

٢٤/٤/٢٠٢٠

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