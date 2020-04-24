العدل تنجز ٩٢ معاملة إفراج شرطي للأحداث

2020/04/24 | 22:56

بغداد / وفاء عامر

أنجزت وزارة العدل ٩٢ معاملة افراج شرطي لاحداث محكومين من اجل رفعها الى الجهات المختصة .

وأوضح مدير عام دائرة إصلاح الاحداث في الوزارة كامل امين بتصريح خاص ادلى به لـ "الصباح" ان دائرته وضمن مساعيها لاطلاق سراح المحكومين من الاحداث، تماشيا مع قرارات خلية الازمة المشكلة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لاسيما ما يخص اطلاق سراح المحكومين لديها، فقد انجزت ٩٢ معاملة افراج شرطي خاصة بالمحكومين من الأحداث.

وأضاف أن الوزارة بصدد ارسالها الى الجهات القضائية المختصة من اجل اطلاق سراحهم خلال شهري ايار وحزيران المقبلين، منبها الى ان مجلس القضاء الاعلى كان قد اطلق مبادرة بهذا المجال، فضلا عن أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لوضع آليات اطلاق السراح لجميع المسجونين، من خلال القوانين النافذة والمختصة بذلك.

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