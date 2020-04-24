كركوك تتوقع تسويق 655 ألف طن من الحنطة والشعير

2020/04/24 | 22:56

كركوك / نهصة علي

توقعت مديرية زراعة كركوك تسويق 655 الف طن من محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي، ضمن مساحات وصلت الى 759 الف دونم، بينما تعتزم زراعة 38 الف دونم بالمحاصيل الخضرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظة.

وقالت معاونة مدير زراعة كركوك احلام فخر الدين في حديث خاص ادلت به لـ"الصباح": ان مديريتها تتوقع تسويق 655 الف طن من محصولي الحنطة والشعير للموسم الحالي، اللذين تمت زراعتهما ضمن مساحة تصل الى 759 ألف دونم.

واضافت: أن المساحة المزروعة توزعت بواقع750 الف دونم لمحصول الحنطة، بإنتاج متوقع يبلغ650 الف طن ضمن الخطة الزراعية، فضلا عن 250 الف دونم مزروعة بالمحصول خارجها، فضلا عن مساحة تسعة الاف دونم مزروعة بمحصول الشعير العلفي، الذي توقعت ان تنتج ما لا يقل عن خمسة الاف طن، ستسوق الى شركة ما بين النهرين التابعة لوزارة الزراعة.

وبينت فخر الدين ان المديرية كانت قد اتمت كامل استعداداتها لموسم الحصاد بالتنسيق مع الجهات الامنية، لتسهيل حركة الحاصدات بين الاقضية والنواحي والحي الصناعي من اجل صيانتها، فضلا عن توفير الوقود للحاصدات، وكذلك التنسيق مع السايلوات لتسهيل التسلم من المسوقين، وتوفير ملاكات مختصة من الفاحصين في المختبرات لتحقيق انسيابية بعملية تسويق المحصولين.

في سياق آخر، أفصحت عن أن دائرتها وعملا بتوجيهات الوزارة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وزيادة المنتج الزراعي المحلي، اعدت خطة لزراعة المحاصيل الصيفية الخضرية، ضمن مساحة تصل الى 38 الف دونم، فضلا عن اقتراح تخصيص 85 الف دونم لمحصول الذرة الصفراء، مشيرة الى تأمين كامل الحصة المائية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية بالمحافظة، منوهة بأن جزءا من الحصة سيُؤمن عن طريق الابار.

وذكرت معاونة مدير زراعة كركوك، ان برامج دائرتها تتضمن ايضا، خطة لوقاية المزروعات من خلال تنفيذ عمليات الرش والمكافحة، بعد تحديد المساحات التي ستتعرض للضرر مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحة ان الخطة تتضمن توزيع المبيدات بين الفلاحين باسعار مدعومة ومكافحة الحشرات والقوارض، لافتة الى أن دائرتها رفعت مقترحاتها الى المحافظة لتأهيل مشاريع الثروة الحيوانية، وانشاء اخرى بالاستثمار دعما للاقتصاد الوطني.

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