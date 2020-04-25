قطع أراض للملاكات الطبية والقوات الأمنية

2020/04/25 | 01:36

بغداد / الصباح

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن قرب توزيع قطع أراضٍ بين الملاكات الطبية والقوات الأمنية والشرائح الاخرى بواقع 200 و300 متر مربع في بغداد والمحافظات.

وقال عضو اللجنة عباس العطافي لـ"الصباح"إن "لجنة الخدمات النيابية نظمت مجموعة من الاستضافات ومتابعة العديد من الاعمال، لاسيما في هذه المرحلة كعمل المطارات والموانئ والبلديات".

وأضاف النائب، ان "اللجنة تابعت توزيع الاراضي السكنية في كل المحافظات، بعد أن أعطت الحكومة الصلاحيات الكاملة للمحافظين في عام 2019 لتوزيعها بين المواطنين الذين لا يمتلكون اي قطعة أرض سكنية ".

واكد ان "المحافظين وبعد أزمة كورونا سيرسلون كتبا رسمية الى دوائر البلدية للمباشرة بفرز وتوزيع القطع "، مبينا أن " أولويات التوزيع ستكون على الملاكات الطبية على اعتبارهم جدار الصد الاول ومن ثم القوات الأمنية، علما ان توزيع هذه القطع سيشمل كل شرائح المجتمع العراقي".

وبين ان "متابعة اللجنة لتوزيع قطع الاراضي كانن بشكل مباشر من قبل اعضائها في كل المحافظات لاستكمال الفرز والتوزيع بين الفئات المستحقة من المواطنين ممن لم يتوفرلهم السكن ".

واوضح العطافي ان "قطع الاراضي ستوزع بين الملاكات الطبية والعسكرية والمواطنين داخل مراكز المدن والاقضية بواقع 200 متر بينما ستكون في النواحي 300 متر ".

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