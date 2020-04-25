التربية تعلن المواضيع المحذوفة للتعليم المسرع في المرحلة الابتدائية

2020/04/25 | 01:36

بغداد / اسراء السامرائي

أعلنتْ وزارة التربيةِ المواضيعَ المحذوفة َمن منهاج الامتحانات النهائية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، ضمن نظام التعليم المسرع .

وقالت معاونة مدير عام المناهج بالوزارة الدكتورة اسراء طالب، في حديث خاص ادلت به لـ "الصباح": إن المديرية أعدت خطة تهدف الى حذف المواضيع المختصة بمدارس التعليم المسرع ضمن المراحل المنتهية للعام الدراسي الحالي (2019 – 2020).

وافصحت عن انه تم حذف المواضيع الخاصة بمدارس التعليم المسرع من المستوى الثالث للمرحلة الابتدائية، إذ تم حذف الوحدتين الرابعة والخامسة من مادة الاسلامية، والوحدات: 10 و 11 و 12 و 13 و14 و15من مادة اللغة العربية.

وتابعت طالب: ان الحذف شمل ايضا الوحدات: 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و19 و20 من مادة اللغة الانكليزية، فضلا عن حذف الفصلين الخامس والسادس من مادة الرياضيات، مبينة ان الحذف شمل مادة العلوم من الوحدة الرابعة للفصول: السابع والثامن والتاسع، والوحدة الخامسة من الفصلين 10 و11، والوحدة السادسة من الفصلين 12 و13.

وأردفت انه تم أيضا حذف مواضيع من مادة الاجتماعيات، إذ تم حذف الوحدة الأولى الخاصة بالجغرافية، بموضوع (جغرافية وطننا العراق 13 صفحة)، وحذف الوحدة الثانية (تاريخ حضارتنا هويتنا 11 صفحة)، فضلا عن حذف مواضيع الوحدة الثالثة من مادة الوطنية (10 صفحات)، وحذف مواضيع الباب الثاني

(مجتمعنا العراقي 16 صفحة).

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