المرجعية تحث على التقيد باجراءات الوقاية الصحية

2020/04/25 | 02:08

بغداد/ الصباح/ واع/ مهند عبد الوهاب

تصاعدت، أمس الجمعة،الدعوات لإعادة تشديد حظر التجوال، إثر عدم التزام المواطنين بالتعليمات التي رافقت رفع الحظر الجزئي في الأيام الثلاثة الماضية، وكسر سلسلة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها وأمرت بها وزارة الصحة وخلية الأزمة للحد من انتشار وباء "كورونا".

وكان السيد أحمد الصافي ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني قد قال في كلمة متلفزة عن استهلال شهر رمضان في زمن "كورونا": "لا بد من المواطنين الالتزام بجملة التوصيات، التي تبينها الجهات الصحية المختصة، ولا بد من التقيد بكل النصائح والإرشادات التي تصدر من تلك الجهات".

وأضاف، أن "هذه الإرشادات كانت أو ستكون سبب تقليل أو انعدام هذا الوباء، الذي ليس فيه مجال لإبراز ما يسمى بالشجاعة، فهي ليست معركة بين شخص وآخر، وإنما يتحتم على الإنسان أن يحمي نفسه، وهو غير مرخص أن يجازف بشيء وهو يعلم أن هناك مشكلة صحية تؤثر فيه وفي الآخرين".

وتابع ممثل المرجعية: ان "عواقب خرق الحجر وخيمة، وعلى الجميع الصبر والجلوس في البيت، لأن عاقبة هذا الصبر حميدة"، لافتا الى أن "الحجر الصحي ثقيل على الناس؛ ولكنه ليس مبرراً عقلائياً لخرق الضوابط".

بدوره، قال وكيل وزير الصحة والبيئة وعضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي لـ"الصباح": إن "خلية الأزمة تقيم الوضع الصحي والوبائي يومياً بدقة، وتضع الكثير من المعايير اللازمة"، مبيناً أن "الازدحامات الحاصلة في بغداد أثناء الحظر الجزئي مرتبطة بالاحتياجات الأساسية بشهر رمضان الكريم، ونتوقع من المواطنين الالتزام بتعليمات خلية الأزمة". إلى ذلك، قال مقرر خلية الأزمة النيابية النائب جواد الموسوي، في بيان، تلقت "الصباح" نسخة منه: "نظراً لاكتشاف أعداد كبيرة من المصابين والمشتبه بهم بمرض كورونا، وعدم الالتزام بالحظر الصحي الجزئي وخروج المواطنين بأعداد كبيرة من دون الالتزام بتعليمات الوقاية الصحية وسياسة التباعد بين الاشخاص؛ أدعو وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة الحكومية واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإعادة النظر بقرار فتح الحظر جزئياً وإعادة العمل بالحظر الصحي الكامل".



وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، دعا أمس الى مساندة الجهات الصحية والأمنية لمواجهة فيروس كورونا.

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