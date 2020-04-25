2020/04/25 | 02:08

بغداد / الصباح / حازم محمد حبيب

واصل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مشاوراته مع القوى والكتل السياسية لتجاوز الخلافات على تقاسم الحقائب الوزارية، بينما ظهرت اسماء تداولتها وسائل الإعلام للكابينة الحكومية سرعان ما نالت اعتراضات من بعض القوى الشيعية، التي أمهلت "المكلف" 48 ساعة للرد على اعتراضاتها.



وقال النائب عن دولة القانون، كاطع نجمان الركابي، لـ"الصباح": إن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وافق على مطالب الكتل الشيعية بتغيير اسماء مرشحي بعض الوزارات أبرزها الشباب والخارجية.



وأوضح الركابي ان بعض الأسماء الواردة في الكابينة الحكومية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء المكلف كانت محل اعتراض من قبل الكتل الشيعية،التي منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة للرد على الاعتراضات.



واشار الركابي الى ان الكتل الشيعية طلبت تغيير بعض المرشحين للوزارات والتي مازال الخلاف عليها حتى الآن، متوقعا التصويت على 15 مرشحا للوزارات في جلسة البرلمان المرجح انعقادها في الاسبوع الحالي بعد تجاوز الخلافات على بعض المرشحين.

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