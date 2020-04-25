2020/04/25 | 08:57

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الأزمة في العراق أنها عزلت منطقة بني سعد في محافظة صلاح الدين شمال بغداد بالكامل، بعد تأكيد إصابة شخص بفيروس كورنا شارك في حفل زفاف قبل أيام.وقال المتحدث باسم الخلية إنه تم تطويق المنطقة

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