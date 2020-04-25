العراق: جميع منافذنا الحدودية مغلقة.. ولا قرار بفتحها مع إيران

2020/04/25 | 16:11

اخبار السعودية )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية أن جميع المنافذ العراقية مع دول الجوار مغلقة تماماً، وليس هناك أي قرار بشأن إعادة افتتاحها.وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي إنه لغاية الآن لم يصل

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