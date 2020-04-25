كرار أسعد: البنى التحتيَّة والدعم المادي أهم معوقات تطور اللعبة

2020/04/25 | 22:24

بغداد/ احسان المرسومييشكل مركز حراسة المرمى في اية فعالية رياضية اهمية كبيرة، بل ان الاجادة في هذا المركز تلعب دوراً مهماً في تحقيق النتائج الايجابية ، واذا كان حامي العرين يشكل نصف الفريق في كرة القدم ، فان الحارس نفسه هو الفريق كله في لعبة كرة اليد التي تعتمد كلياً على تألق الحارس طيلة دقائق شوطي المباراة ، ومنافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة اليد افرزت العديد من المواهب الشابة التي يتوقع أن يكون لها شأن كبير في المستقبل القريب ، ومن بين هؤلاء الحراس حامي عرين فريق ديالى كرار اسعد ، الذي تحدث لـ (الصباح الرياضي) عن بدايته مع اللعبة ، قائلاً : بدأت مع فرق التربيات في مرحلة الاعدادية ومثلت مركز شباب الحرية بعدها انتقلت للعب مع نادي النفط في دوري الدرجة الاولى ، ثم مثلت الكوفة في اول مواسمي في الدوري الممتاز ، وكان افضلها مع كربلاء في 2017 / 2018 ، واخيراً استقر بي الحال مع ديالى .

واضاف: خضت العديد من المباريات القوية في منافسات الدوري الحالي وكانت اجملها التي تقابلنا فيها مع الجيش في التجمع الثاني في البصرة ، وقد حققنا الفوز فيها بمجهود كبير من الملاك التدريبي واللاعبين برغم عدم اكتمال العدد ، وهي مباراة اعدها

للذكرى.

واكمل حارس مرمى ديالى حديثه عن فريقه، مستطرداً : تعاني اغلب الاندية ومنها نادينا من ضعف الدعم المادي لاجل استمرارها والمحافظة على ديمومة لاعبيها ، بسبب قلة الدعم من مجالس المحافظات ، غير ذلك فان الفريق يضم لاعبين بارزين من اهالي المحافظة والادارة داعمة للعبة ، الا ان هذا وحده لا يكفي وربما يقف ضعف الدعم بطريق طموحه نحو التأهل الى المربع الذهبي .

وبشأن اهم المشاركات الخارجية ، يتابع كرار اسعد : مشاركتي مع منتخب الناشئين في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2018 تعد الاهم ، وكنا الفريق المرشح للتأهل لولا حدوث خطأ اداري ، وايضاً مثلت منتخب الشباب هذا

العام .

وتطرق كرار الى افضل المدربين الذين اشرفوا عليه وايضاً ابدى رأيه بافضل اللاعبين في الدوري ، فقال : كل المدربين الذين تدربت على يدهم اصحاب فضل على مستواي ، بدءاً من المرحوم عقيل هادي والكباتن ياسر شاهين وكوكب حسين وحيدر غازي وخالد عدنان ووسام فاضل ومصطفى ياسر وعلي عبد الامير، وعذراً لمن فاتني ذكره ، كما برزت عدة اسماء خلال منافسات الدوري الاخيرة برغم عدم اكتماله نتيجة الظروف التي المت بالبلد ومن بينهم احمد مكي في حراسة المرمى ، وبدر حمودي وعلي عبد الرضا واسامة رفعت، وعلي عدنان وجاسم غصاب وحسين علي حمزة.

وتحدث عن امكانية تطور اللعبة ومواكبة المنتخبات الآسيوية المميزة ، فقال : من الصعب في الوقت الراهن ان نصل الى مستوى المنتخبات الآسيوية المتطورة الا انه ليس مستحيلاً ، علينا بثورة من العمل والتغيير والبناء تنطلق من البنى التحتية وملاعب مخصصة للعبة ودوري مستمر دون معوقات.

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