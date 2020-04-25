حزيران المقبل.. وضع جداول زمنية لانسحاب القوات الأميركية

2020/04/25 | 23:28

بغداد / حازم محمد حبيب

جدد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف ان الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين، مبينا أن العراق يسعى لعلاقة طبيعية وصداقة مبنية على الاحترام وتبادل المصالح، لاسيما في الجانبين الأمني والاقتصادي.وأضاف خلف، في حديث لـ”الصباح”: ان الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كانت ايجابية جدا وتضمنت بحث العلاقة الستراتيجية وبجميع أشكالها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشكل مفصل وهو أمر مهم وجيد، مبيناً ان العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي.



ولفت خلف الى أن الولايات المتحدة خفضت وبشكل كبير من قواتها وبالاتفاق مع الحكومة العراقية كبادرة حسن نية وهناك تفهم وإشارات ايجابية من الجانب الأميركي، مشيراً إلى ان البلدين سيبحثان في مفاوضات ستعقد في شهر حزيران المقبل وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل استنادا لقرارات مجلس النواب بخروج القوات الأميركية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والاميركي.



وأشار خلف إلى ان العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في اطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب، موضحاً ان المفاوضات ستناقش جميع أشكال العلاقة بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الثقافية والمثبتة ضمن اتفاقية الاطار الستراتيجي.

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