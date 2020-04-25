افتتاح مركز لجراحة القلب في الجانب الأيمن

2020/04/25 | 23:28

الموصل / شروق ماهر

افتتحت دائرة صحة نينوى، مركزا تخصصيا متقدما لجراحة القلب في الجانب الايمن من المدينة، في حين اعلن قائممقام الموصل، غلق ملف التجاوزات على اراضي الدولة في عموم

المحافظة.

وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي، لـ»الصباح»، إن « الملاكات الهندسية في دائرة الصحة وبالتعاون مع بلدية نينوى تمكنت من افتتاح مركز متخصص لجراحة القلب لخدمة سكان مدينة الموصل بعد مطالبات عديدة لاهمية وجود مثل هذا المركز الطبي لجراحة القلب».

واضاف الطائي، ان»المركز تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية في جراحة القلب، فضلا عن تخصيص أطباء اختصاص بجراحة القلب وعمليات القسطرة وفتح الشرايين وربطها «.

في غضون ذلك، اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي، غلق ملف التجاوزات على اراضي الدولة في عموم المحافظة.

وذكر الاعرجي،لـ «الصباح»، ان»قائممقامية محافظة نينوى كانت قد شكلت لجنة متخصصة للعمل على ازالة جميع التجاوزات على اراضي الدولة لرفع تجاوزات المواطنيين منذ احداث 2014 عند سقوط الموصل بيد عصابات داعش الارهابية في عموم الموصل والاقضية والنواحي ايضا «.

واوضح الأعرجي، ان»اللجنة عملت على ازالة جميع التجاوزات على اراضي الدولة في نينوى ورفع الابنية المتجاوزة بالكامل مع رفع المحال غير الرسمية والمنازل المتجاوزة ورفع الاكشاك وغيرها وتحديد غرامة مالية كبيرة لمن يرفض تنفيذ قرار الازالة داخل

المحافظة «.

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