«الكابينة الوزارية» تؤجج الخلاف بين «المكلف» والقوى السياسية

2020/04/26 | 00:00

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

يطغى عدمُ الرّضا على الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام لشغل المناصب الوزارية في حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، على مشاورات القوى السياسية، وترى القوى السياسية أن الكاظمي «باغتها» بأسماء مرشحين لا يمكن عدهم من المستقلين ولا التكنوقراط، ويرى سياسيون، أن الخلافات على الأسماء، إذا أصبحت أعمق وأعقد من ذي قبل، فينبغي خضوع الكابينة المقترحة لتغيير شامل، إذا ما أريد لها أن تحظى بثقة مجلس النواب.



وسط ذلك، أفادت مصادر سياسية مطلعة، في تصريحات صحفية، بأن «رئيس الوزراء المكلف، سيطلع الكتل الشيعية هذا اليوم، على قائمة حكومية جديدة محدثة».



وقال رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا انه على الرغم من عدم انقطاع الحوارات بين رئيس الوزراء المكلف والقوى السياسية، إلاّ أن عدم الرضا يخيم على الأجواء من بعض الكتل الرئيسة، على الاسلوب والمنهجية والمعايير المزدوجة التي انتهجها المكلف في كابينته الحكومية.



وأضاف كنا، في حديث لـ»الصباح»، ان الكاظمي لم يلتق بنا بصفتنا ممثلين للمكون المسيحي، وفوجئنا بتسمية مرشحة خاسرة من تحالف الكلدان من دون أن نعلم من رشحها للمنصب.

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