خلف لـ { الصباح »: الحكومة جادة بتنفيذ قرار انسحاب القوات الأميركية

2020/04/26 | 00:00

بغداد/ حازم محمد حبيب

جدّدَ المتحدثُ باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف التأكيد أن الحكومة جادة بتنفيذ قرارات مجلس النواب الخاصة بانسحاب القوات الأميركية بشكل كامل من البلاد باتفاق البلدين.

وأضاف خلف، في حديث لـ»الصباح»: ان الرسالة التي سلمها السفير الأميركي لدى بغداد لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي كانت ايجابية جدا، وتضمنت بحث العلاقة الإستراتيجية بجميع أشكالها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية بشكل مفصل، وهو أمر مهم وجيد، مبيناً أن العراق سيبحث مع الولايات المتحدة موضوع انسحاب القوات الأجنبية بشكل جدي وتفصيلي.

ولفت خلف الى أن الولايات المتحدة خفضت بشكل كبير من قواتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية، كبادرة حسن نية، وهناك تفهم وإشارات إيجابية من الجانب الأميركي، مشيراً إلى أن البلدين سيبحثان في مفاوضات ستعقد في شهر حزيران المقبل، وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأميركية.

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