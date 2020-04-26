كبل طفلة تحت الشمس بلا ماء.. جديد داعشي وقف مخبئا وجهه

2020/04/26 | 09:13

اخبار السعودية )- وسط قاعة المحاكمة، وقف مخبئاً وجهه، لربما خجلاً مما اقترفت يداه قبل سنوات بحق ابنة الخمس سنوات.فالعراقي المتهم الذي حضر الجمعة إلى محكمة في فراكفورت الألمانية متهم بقتل طفلة إيزيدية عطشاً تحت أشعة

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