2020/04/26 | 22:24

بغداد/ الصباح

يشارك الفيلم العراقي "وصمة عار" للمخرج جعفر مراد في مهرجان "بارنز" السينمائي البريطاني بداية شهر حزيران المقبل، انتاج شركة هارموتيكا البريطانية.

وقال مراد لـ "الصباح" ان "وصمة عار" هو أول افلامي الوثائقية، يسلط الضوء على ضحايا حرب الخليج عام 1991 والظلم الذي وقع على شريحة من الشباب العراقي لرفضهم المشاركة في تلك الحرب، فضلاً عن العقوبات الذي اصدرها النظام الدكتاتوري بحق هذه الشريحة بطريقة بشعة والى الان مازالوا يعانون منها ولا يستطيعون نسيان آثارها الموجودة باجسامهم ومشاعرهم ونفسيتهم.

جعفر مراد قال:" احببت ان أركز في عملي الاخير على مدينة البصرة التي ضمت العدد الاكبر من هؤلاء الضحايا الذين تقدر اعدادهم بـ 500 ضحية من

الشباب.

واضاف: التصوير كان صعباً جداً لما يحتويه العمل من اسرار لهؤلاء الضحايا، لم يودوا مناقشتها في البداية، لكنني اقنعتهم ليتحدثوا امام الكاميرا عن هذه الاسرار والظلم الكبير الذي وقع عليهم وعملية اقناعهم كانت بحد ذاتها خطوة كبيرة في مراحل التصوير لنوثق كل المعلومات التي حصلنا عليها من هؤلاء

الضحايا".

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