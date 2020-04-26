2020/04/26 | 22:56

وينيبيج/ متابعة

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: إن الخطط الجاري العمل بها لإعادة فتح اقتصادات الأقاليم الكندية لا تعتمد على افتراض أن تكون هناك مناعة من فيروس كورونا لدى من أصيبوا به.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق :إنه لا يوجد ”دليل“ يقطع بأن المتعافين من المرض ولديهم أجسام مضادة محصنون من الإصابة مجددا.

وقال ترودو في إفادة صحفية ”لا أعتقد بوجود خطط معلقة على امتلاك أشخاص بعينهم مناعة من كوفيد-19“ وذلك في إشارة الى المرض الناجم عن الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن خطط الأقاليم تركز على منع انتشار فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي واستعمال معدات الوقاية من المرض في أماكن العمل.

وفي إفادة علمية، حذرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الحكومات من إصدار ”جوازات مناعة“ أو ”شهادات خلو من الخطر“ لمن أصيبوا بالمرض مشيرة إلى أنه لا يمكن ضمان دقتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا: خطط إعادة فتح الاقتصاد ليست مرتبطة بالمناعة من كورونا) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا: خطط إعادة فتح الاقتصاد ليست مرتبطة بالمناعة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).