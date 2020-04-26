الحكومة والطرق المفتوحة

2020/04/26 | 23:28

رئيس التحرير

إذا كانَ توصيفُ السياسةِ بأنها تسويقٌ للمواقفِ، فهي بالضرورة تهدف الى ربطها بالمصالح، وبالقدرة على تأمين فرص واقعية لتداول الاراء والمواقف والافكار، والى ايجاد الطرق المفتوحة التي تكفل نجاح أدائها بعيدا عن لعبة تضييق الخيارات، والايهام بالرهانات الصعبة.

حديث الكابينة الوزارية ليس بعيدا عن تلك المصالح، ولا عن النظرة الخلافية للقوى السياسية التي تتقاطع أو تتفق مع سياسة رئيس الوزراء المكلّف، على مستوى الاختيار، أو على مستوى التوصّل الى خطوط مشتركة، فما يجري يكشف عن واقع سياسي مضطرب، وعن عدم توافق حسابات المصالح وحساسية القراءات، لاسيما ان بعض القوى السياسية تريد تحقيق تلك المصالح علناً، عبر وجودها في الكابينة، أو عبر تضمين البرنامج الحكومي تلك المصالح، وهذا ما يجعل التوافق على هوية الحكومة المقبلة صعبا، وكاشفا عن الحاجة الى ادارة منهجية ومهنية لتمثيل القوى السياسية في الكابينة..

حديث الطرق المفتوحة ليس سهلا، ليس لأن السير فيها صعب، بل لأنها قد تؤدي الى المتاهة، والى تقاطع المصالح، وربما الى ترحيل الأزمات من دون حلّها، وهو مايعني افراطا في التعقيد، وفي وضع العقل السياسي العراقي أمام ملفات من الصعب التراخي امامها، على مستوى التشريع البرلماني، أو على مستوى الاتفاق على حلها بالتوافق كما اعتاد السياسيون العراقيون الذهاب اليها.

الرضا وعدم الرضا على عدد من اسماء مرشحي الكابينة الحكومية يُعيد وضع الخلاف السياسي على الطاولة، لاسيما ان عدم التوافق على أولئك المرشحين، يفتح الباب مشرعا للحديث عن هوية الكابينة، وعن مدى علاقة وزرائها بالتوصيف السياسي أو التكنوقراطي، أو مدى علاقتهم بالاستحقاق الانتخابي الذي حصلت عليه الكتل السياسية التي رشحتهم.

علاقة المشكلة السياسية باختيار الحكومة ليست جديدة، لكن التعاطي معها على اساس هذا التوصيف يجعل فرص معالجتها عسيرة، ويضيّق الخناق على خيارات الطرق المفتوحة، تلك التي نحتاجها الان وسط تراكم مشكلات أكثر تعقيدا، داخلية واقليمية وخارجية، والتي تتطلب جدّة في النظر الى موضوع التأليف الحكومي، والى اهمية الايثار في تجاوز بعض العقد الصغيرة وصولا الى التوافق الحقيقي، الذي يؤمن بالمسار الوطني وبقدرة هذه الحكومة على التهيئة للانتخابات المقبلة، وعلى مواجهة الواقع الصحي الصعب، فضلا عن اعادة ترتيب ملفات الموازنة العامة واستحقاقاتها الوطنية، وعلى وفق المتغيرات الحادثة في اسعار النفط، وأمام تداعيات مشكلة العجز الكبير فيها..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة والطرق المفتوحة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة والطرق المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).