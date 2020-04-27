وزير الصحة لـ { الصباح }: تخطي ذروة {كورونا} بنهاية أيار

2020/04/27 | 00:00

بغداد / حازم محمد حبيب

وشيماء رشيد

توقعَ وزيرُ الصحةِ جعفر علاوي، تخطي ذروة أزمةِ وباء كورونا بشكلٍ كاملٍ نهاية شهر أيار المقبل، شريطة استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس والتزام المواطنين بالتعليمات، منوهاً بانه من المحتمل العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل إذا ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا.

وقال علاوي في تصريح خاص لـ "الصباح": إن "العراق نجح في السيطرة على وباء كورونا مقارنة بغالبية دول أوروبا، لكن مع حذر شديد مع وجود بعض المتاعب في تطويق الأزمة", وبين انه "في حال بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه بانخفاض عدد الإصابات والتزام المواطنين بالتعليمات؛ سنتخطى ذروة الأزمة بشكل كامل في نهاية شهر أيار المقبل، الأمر الذي نتمناه بشكل كبير في السيطرة على الوباء"، وأضاف إن "العراق والأردن سجلا معدل انخفاض في أعداد الإصابات بالفيروس وكذلك ارتفاع حالات الشفاء من المرض".

وأضاف، إنه "من المحتمل العودة لإجراءات فرض حظر التجوال الشامل إذا ارتفعت معدلات الإصابة بكورونا، وإن الوزارة تراقب وضع الشارع وعدد الإصابات"، مبيناً إنه "مع قرار رفع الحظر الجزئي للتجوال؛ نطلب من المواطنين الالتزام بقرارات وزارة الصحة وقرار لجنة الامر الديواني الرقم 55، لمواصلة هذا النجاح، وفي حال عدم الالتزام وتسجيل اصابات تتجاوز معدل الاصابات الحالية، قد نلجأ إلى اتخاذ الإجراءات المشددة السابقة مثل منع التجول، وإغلاق الحدود في حال تبدل الأوضاع الى الأسوأ".

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