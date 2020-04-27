تجهيز ردهات الحجر بانترنت مجاني

2020/04/27 | 00:00

بغداد / اسراء السامرائي

اكملتْ وزارةُ الاتصالاتِ اعمالَ ايصالِ خدمةِ الانترنت المجاني مفتوح السعة والمدة الى ثلاثة مستشفيات بجانب الرصافة التي تضم ردهات للحجر لمصابي جائحة كورونا، بينما تستعد لتزويد مستشفيين اخرين بالخدمة ذاتها.

وذكر مسؤول العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات ومعلومات الرصافة التابعة للوزارة بسام جبار محمد بتصريح خاص ادلى به لـ "الصباح": ان المديرية اتمت تجهيز ثلاثة مستشفيات في جانب الرصافة بخدمة الانترنت المجاني مفتوح السعة والمدة، التي تضم ردهات للحجر الصحي لحالات مصابة او مشتبه بها بجائحة فايروس كورونا.

واردف: ان المستشفيات التي تم تجهيزها بالخدمة هي: الصدر والكندي والشيخ زايد، كاشفا في السياق ذاته عن اتمام الاستعداد لتجهيز مستشفيين في جانب الرصافة ايضا بالخدمة ذاتها، وهي النعمان والامام علي (ع) ، منوها بان المستشفيات المذكورة وضعت ضمن خطة اعدتها المديرية بهذا الصدد.

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