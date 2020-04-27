العلاق لـ { الصباح }: 20 % نسبة تعثر تسديد القروض

2020/04/27 | 00:00

اخبار السعودية )- بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفَ محافظُ البنكِ المركزي، علي العلاق، عن ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة

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