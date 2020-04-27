2020/04/27 | 00:00
(اخبار السعودية)- بغداد / عمر عبد اللطيف
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كشفَ محافظُ البنكِ المركزي، علي العلاق، عن ان نسبة التعثر في تسديد القروض للمصارف تتجاوز 20 بالمئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاق لـ { الصباح }: 20 % نسبة تعثر تسديد القروض) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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