واشنطن تمدد استثناء بغداد من العقوبات دون شروط

2020/04/27 | 09:33

اخبار السعودية )- مدّدت الولايات المتحدة، الأحد، لثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من هناك، بحسب ما قال مسؤول عراقي.ويأتي التمديد

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