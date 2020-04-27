2020/04/27 | 09:33

اخبار السعودية )- أطل داعش برأسه مجدداً مساء أمس في العراق، بعد تقارير أمنية عدة أشارت إلى عودة حراك التنظيم الذي روع آلاف السكان في البلاد على مدى سنوات ماضية.فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، أن مجموعة من تنظيم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يداهم إفطاراً في العراق.. مقتل مسؤول وخطف ابنه) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يداهم إفطاراً في العراق.. مقتل مسؤول وخطف ابنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).