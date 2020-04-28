ضبط مدير عام بتهمة مخالفة القوانين

2020/04/28 | 01:04

بغداد / الصباح

ضبطتْ دائرةُ التحقيقاتِ التابعةِ الى هيئةِ النزاهةِ الاتحادية في محافظة نينوى، كلا من المدير العام لمديرية لتربية نينوى وكالة، ومديري القسم القانوني والحسابات فيها.

وقالت الدائرة في بيان تلقته”الصباح”، ان الفريق ضبط المدير العام لتربية نينوى وكالة، ومديري القسم القانوني وقسم الحسابات لقيامهم بمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي الخاص بتوطين رواتب جميع موظفي دوائر الدولة، من خلال الاستمرار بتوزيع الرواتب يدويا عبر التعاقد مع مصرف اهلي، واستقطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين.

واضاف، البيان ان قاضي محكمة تحقيق المحافظة المختصة بقضايا النزاهة قرر اجراء التحقيق وفق احكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، وتوقيف المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيق.

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