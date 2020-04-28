عمليات أمنية لتعقب {داعش} في ثلاث محافظات

2020/04/28 | 01:04

المحافظات / الصباح

شنتْ القواتُ الامنيةُ والحشد الشعبي ثلاثَ عملياتٍ عسكرية لتعقب تنظيم داعش الارهابي في ديالى والانبار وصلاح الدين .

وقال معاون قائد عمليات الحشد في الانبار أحمد نصر الله في بيان تلقت " الصباح" نسخة منه،: إن "قوات الحشد الشعبي والجيش وحرس الحدود شرعت بعملية مشتركة لتطهير صحراء عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية “، مبيناً أن "العملية نفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة نشاط الخلايا النائمة لداعش في المناطق الواقعة خلف عكاشات".

وأضاف نصر الله "بتنسيق عالٍ بين الجيش والحشد وحرس الحدود تستهدف العملية مناطق تعد رخوة أمنياً حيث سيتم تأمينها”، موضحاً أن “ألوية

(18-17-19-13) التابعة لعمليات الأنبار للحشد اشتركت بالعملية فضلأ عن الجيش وقوات حرس الحدود، كما اشتركت المديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد الشعبي”.

وفي ديالى، اعلنت قيادة الشرطة عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في حاوي العظيم شمال المحافظة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في تصريح صحفي إنه “انطلقت عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي في المناطق الرخوة ضمن حاوي العظيم بمشاركة تشكيلات من افواج الطوارئ وتشكيلات امنية اخرى”.

واضاف المهداوي، ان “العملية تركزت في القرى المحاذية لنهر العظيم القريبة من الحدود الادارية الفاصلة مع صلاح الدين”، مشيرا إلى ان “الغاية من العملية هي تامين تلك المناطق من تحركات عصابات داعش الارهابية بعد ورود معلومات استخبارية بنشاط خلاياه في تلك المناطق”.

وفي صلاح الدين ، نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، امس الاثنين، عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أن “قوة من الالوية 9، 21، 88 بالحشد الشعبي والجيش وباسناد من طيران الجيش نفذت، عملية دهم وتفتيش في جزيرة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين للبحث عن خلايا داعش”.وأوضح البيان، أن “القوة فتشت منطقة البو عواد في الجزيرة وما زال التفتيش مستمرا”.

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