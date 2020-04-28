عقوبات قانونية شديدة ستطال المخالفين للتباعد الصحي

2020/04/28 | 01:36

بغداد/ الصباح

اوصتْ اللجنةُ العليا للصحةِ والسلامةِ الوطنيةِ أمس الاثنين، بتشديد الاجراءات القانونية بحق المخالفين لإرشادات وتوجيهات المؤسسة الصحية في البلاد القاضية بالتباعد الصحي واتباع سبل الوقاية من فيروس كورونا، وحذرت اللجنة من تجاهل الارشادات الصحية التي ارتكبها بعض المواطنين عبر خرق التباعد الصحي وإقامة التجمعات خلال الأيام القليلة الماضية بعد تخفيف حظر التجوال، محذرة من استمرار حالات عدم الالتزام والتزاحم والتلامس.

وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، بان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها السادس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الاثنين وعبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تقييم إجراءات الرفع الجزئي لحظر التجوال ومدى التزام المواطنين بالإرشادات الصحية، ورحلات العراقيين الوافدين، والمتطلبات والتسهيلات العاجلة المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تبذلها الجهات كافة لحماية العراقيين من الوباء والنتائج الطيبة والمتقدمة التي تحققت، مشيرا الى أن "التقييم الأولي لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا لتشديد الإجراءات وضمان الإلتزام التام بالوقاية الصحية والارشادات والتباعد الصحي ولبس الكمامات لمنع تفشي الوباء وغير ذلك من الارشادات".



في الشأن ذاته، أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية الأزمة النيابية حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين، زيارة ميدانية شملت كلا من مستشفى الشهيد الصدر ضمن دائرة صحة بغداد الرصافة ومركز الحجر المركزي للوافدين من خارج العراق.

وأفاد بيان لمكتب النائب الأول تلقته "الصباح"، بإن الوفد النيابي اطلع على الاجراءات الوقائية والعلاجية في مستشفى الشهيد الصدر وكيفية التعامل مع المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا.

إلى ذلك، قال عضو خلية الأزمة الحكومية جاسم الفلاحي لـ "الصباح": إن "الخلية في حالة تقييم يومي للواقع الوبائي، وبالتأكيد فإن الحكم على الأمور الآن سابق لأوانه، ولكن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام خلية الازمة لاتخاذ الاجراءات لحماية صحة المواطنين".



وأضاف، إن "حياة الناس خط أحمر ولا يمكن التساهل فيها، ومتى ما وجدت خلية الازمة أن استمرار الحظر الجزئي ممكن أن يسهم في زيادة الحالة الوبائية في العراق فانها ستعود الى الحظر الشامل".

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