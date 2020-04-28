اطلاق سراح 72 سجينا مشمولا بالعفو الخاص

2020/04/28 | 01:36

بغداد / وفاء عامر

باشرتْ وزارةُ العدلِ اجراءات اطلاق سراح 72 سجينا شملوا بقرار العفو الخاص، بينما شكلت لجانا لتطبيق الافراج الشرطي تطبيقا لاوامر خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا.

واشار وكيل الوزارة عبد الكريم فارس السعدي في تصريح لـ"الصباح" الى ان الوزارة كانت قد رفعت الى رئاسة الجمهورية اسماء 1007 محكومين من اجل شمولهم بالعفو الخاص، موضحا ان هؤلاء موزعون بواقع 950 من الكبار و57 من الاحداث.

واكد ان رئاسة الجمهورية صادقت على 72 اسما اذ تمت المباشرة باطلاق سراحهم، بينم تستمر عملية اطلاق سراح الاخرين ما ان يرد بهم مرسوم جمهوري.

من جانب اخر، اوضح السعدي ان الوزارة شكلت لجانا مختصة من اجل جرد اسماء المشمولين بالافراج الشرطي من السجناء والمحكومين من الكبار والاحداث بموجب التعديل الاخير الصادر من مجلس الوزراء.

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