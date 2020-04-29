صالح يؤكد على عدم المساس برواتب الموظفين

2020/04/29 | 01:36

بغداد/ الصباح

شددَ رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تضافر الجهود الكفيلة بحسم ملف تشكيل الحكومة، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم المساس بمرتبات الموظفين، لا سيما الدرجات المتدنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته «الصباح» أنّ «صالح استقبل أمس الثلاثاء، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من اعضاء اللجنة».

وأكد صالح، خلال اللقاء، ضرورة تضافر الجهود للإسراع في حسم ملف تشكيل حكومة جديدة تسعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية.

وأشار رئيس الجمهورية الى أهمية استثمار الطاقات الوطنية لدعم الناتج المحلي والوطني وتحقيق الاكتفاء

الذاتي.

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