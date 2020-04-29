الرئاسات الثلاث تعزي برحيل الهاشمي

2020/04/29 | 01:36

بغداد/ الصباح

قدّمت الرئاسات الثلاث تعازيها الى أسرة المحلل والخبير السياسي واثق الهاشمي بوفاته إثر مرض عضال، في حين عدت نقابة الصحفيين العراقيين الزميل الفقيد من الشخصيات العراقية البارزة في المشهد الإعلامي والسياسي العراقي لما قدمه من خدمات جليلة.

وتوفي الدكتور الهاشمي، أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقال صالح في برقية تعزية: “ببالغ الأسى والحزن تلقینا نبأ وفاة المحلل والخبير السياسي الدكتور واثق الهاشمي الذي نفتقد برحيله شخصية وطنية قدمت الكثير من العطاء العلمي والمهني، نسأل الباري أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان”.



بدوره، تقدم رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في بيان، بـ”خالص العزاء والمواساة الى الاسرة الاكاديمية والإعلامية بوفاة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور واثق الهاشمي رحمه الله.

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