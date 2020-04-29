دعوات لإقرار قانون الصحة العامة

2020/04/29 | 01:36

بغداد/ مهند عبد الوهاب

أكدتْ لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب ضرورة تشريع قوانين تسهم بالتخفيف عن المواطنين عند حدوث حالات أو أحداث طارئة كما يجري حالياً مع جائحة كورونا، وبينت اللجنة أن من أبرز القوانين التي ظهرت الحاجة لتشريعها هو قانون الصحة العامة الذي يرتقب أن يكون له دور في تغيير وتطوير النظام الصحي في

البلاد.



وقال عضو اللجنة فالح الزيادي لـ «الصباح»: إن «من أهم القوانين التي ظهرت الحاجة لها في مرحلة جائحة كورونا؛ هو قانون الصحة العامة ويعد من القوانين التي ننتظر أن يكون لها دور في تغيير النظام الصحي في العراق», مطالباً «الحكومة الجديدة بإرسال القانون الى مجلس النواب حال منحها الثقة، لأنه يعد أحد الحلول لمشكلات القطاع الصحي».

وبين الزيادي أن «قانون الصحة العامة يواكب النظام الصحي العالمي وفق المتغيرات الجديدة للعالم بعد جائحة كورونا.

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