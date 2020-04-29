فرض غرامات بحق المخالفين لشروط الوقاية

2020/04/29 | 02:08

بغداد/ الصباح

شددت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اجراءاتها الرادعة بحق المخالفين لشروط الالتزام التام باجراءات الوقاية، وبينما قررت تقليص ساعات الحظر، وفرض غرامات مالية بحق الاشخاص الذين لا يرتدون كمامات واصحاب السيارات والمحال التجارية المخالفين لشروط السلامة، أكدت تقييمها لمدى الالتزام بالإجراءات خلال (7) ايام، لتتم بناءً على ذلك اعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” انه “و‎نظراً لخطورة جائحة فايروس كورونا المستجد وأهمية الالتزام التام باجراءات الوقاية المشددة وعدم تطبيق بعض المواطنين شروط الوقاية الصحية، ‎قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فايروس كورونا)‎ ما يأتي:

‎اولا: التشديد في تطبيق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، بشأن حظر التجوال، وعلى الأجهزة المعنية كافة تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة في حال المخالفة.

‎ثانيا: تعديل الوقت المثبت في الفقرة (1) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلا من الساعة السابعة مساءً.

‎ثالثا: تفرض العقوبات ضد المخالفين وفقا للآتي:

‎1.



حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها (50000) دينار، خمسون الف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها (4) أربعة ركاب، المخالفة للفقرة ‎8 من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم (35) لسنة 2020.

‎2.



فرض غرامة مالية قدرها (50000) دينار، خمسون الف دينار على سائق المركبة الصالون الذي يحمل اكثر من (3) ثلاثة ركاب او يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه، وحجز المركبة في حالة تكرار المخالفة.

‎3.



فـرض غـرامة مـالية قـدرها (10000) دينـار، عشـرة آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتا.

‎4.



يكون الحد الأقصى المسموح به هو زبون واحد لكل (5) خمسة أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن المحال التجارية والمخازن، ومنع دخول من لا يرتدي كمامة وجه، وفرض غرامة مالية قدرها (100000) دينار، مئة الف دينار واغلاقها في حالة

مخالفتها.

‎رابعا: تقوم وزارة الصحة ووزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بتقييم مدى الالتزام بالإجراءات ورفع التقارير بشأنها خلال (7) ايام، لتتم بناءً على ذلك اعادة النظر بفرض حظر التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية بحسب تطور الموقف الوبائي.

‎خامسا: التأكيد على المواطنين الكرام بالالتزام التام بالتعليمات.

‎سادسا: ينفذ هذا القرار بدءا من «اليوم الاربعاء».

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