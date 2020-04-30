هنري: عدم استئناف اللعب مسألة معقدة

2020/04/30 | 00:00

مونتريال/ أ ف ب

اعترف المهاجم الدولي الفرنسي السابق والمدرب الحالي لنادي مونتريال إمباكت الكندي المشارك في الدوري الأميركي تيري هنري بأنَّ «عدم معرفة موعد استئناف اللعب يعدُّ مسألة معقدة»، مكرراً أن كرة القدم تبقى «ثانوية» في وقت يواجه فيه العالم انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسلم النجم السابق لأندية موناكو ويوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني الإدارة الفنية لفريق مونتريال الصيف الماضي، لكنه لم يقده سوى في خمس مباريات فقط قبل أن يتوقف النشاط الكروي في أميركا الشمالية في 12 آذار الماضي بسبب فيروس «كوفيد - 19».

وكان فريقه يستعد لخوض إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال الكونكافاف أمام مضيفه أولمبيا الهندوراسي بعدما خسر ذهابا على أرضه 1 - 2، علما بأنه يحتل المركز الثاني من المنطقة الشرقية في الدوري الاميركي بعد مرحلتين فقط برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين خلف أتلانتا يونايتد المتصدر.

وقال هنري الذي يخضع للحجر الصحي في مونتريال بسبب فيروس «كوفيد - 19» في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «عندما صدر قرار التوقف، أتذكر أننا مع الجهاز الفني طرحنا بعض الأسئلة وقلت: ومع ذلك فإن أهم شيء هو الحالة الصحية للجميع.



تصبح كرة القدم ثانوية.



بغض النظر عن الوقت الذي سيستغرقه (التوقف)، يتعين علينا الصمود مثل أي شخص آخر، لأن الصحة هي الأولوية قبل كل شيء».



وأضاف «لم أسأل نفسي: هل ستكون (فترة التوقف) طويلة؟ لم أقل أننا سنضيع الوقت بصراحة، هذه هي الحقيقة الصارمة، لم أفكر في ذلك.



الصحة قبل كل شيء.



إذا كان يتعين علينا الانتظار فترة أطول، فسنفعل ذلك.



يجب علينا احترام القواعد».

واشار هنري إلى أنه من الصعب التعامل مع الشك المستمر حول استئناف الموسم من عدمه، وقال «الأمر المعقد هو عدم معرفة متى سنعود إلى الملعب.



مدربنا للياقة البدنية هو من يقوم بالعمل الأكبر في الوقت الحالي.



يرسل برامج للاعبين، يحاول معرفة ما إذا كان يتم احترامها ويتأقلم مع الوضع.



اللاعب الذي يملك الحس التنافسي، يتعين عليه أن يتدرب ويعمل بجدية».

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