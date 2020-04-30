نقل بطولة العالم للملاكمة الى بلغراد

2020/04/30 | 00:00

نيودلهي / أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة أنه سحب تنظيم بطولة العالم 2021 من نيودلهي ومنحها إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وقال الاتحاد الدولي في بيان أنه فسخ عقده مع الهند لعدم تلقيه الدفعات التي كان مقررا أن يتسلمها منها، موضحا أن الاتحاد الهندي يجب أن يدفع غرامة قدرها 500 ألف دولار.

لكن الاتحاد الهندي نسب التأخير في الدفع إلى الاتحاد الدولي، موضحا أن الحساب المصرفي للأخير كان «مجمداً».

وأعرب الاتحاد الهندي عن أسفه لقرار الاتحاد الدولي، وقال في بيان «إن قرار تغيير المدينة المضيفة لبطولة العالم 2021، اتخذ على عجل ودون تشاور مع الاتحاد الهندي»، معتبرا أن العقوبة المفروضة عليه «صادمة ومفاجئة».

وأضاف أنه لا يزال يأمل في إيجاد «حل ودي» مع الاتحاد الدولي.

يذكر أن الاتحاد الدولي للملاكمة موقوف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ حزيران الماضي، ويرجع ذلك على الخصوص إلى مشاكل مالية وإدارية خطيرة ومتكررة.



وحرمت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحاد الدولي للملاكمة من المشاركة في تنظيم منافسات رياضة «الفن النبيل» في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، والتي تقع على عاتق مجموعة عمل شكلتها اللجنة الأولمبية الدولية.

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