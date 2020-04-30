{الفردي والزوجي} والحجر المناطقي.. توجهان جديدان لخلية الأزمة

2020/04/30 | 00:00

بغداد/ شيماء رشيد / شذى الجنابي

تعتزمُ خلية الأزمة الحكومية فرض قرارات جديدة قريباً، إذ تسعى للعمل بنظام الفردي والزوجي (للمركبات) لتقليل الزحامات الحاصلة نتيجة الحظر الجزئي، كما كشفت الخلية عن نيتها تطبيق الحجر المناطقي بعد إكمال الفرق الميدانية مهامها في الأحياء والمناطق السكنية، مؤكدة تزايد أعداد العراقيين في الخارج الراغبين في العودة الى أرض الوطن.

رئيس خلية الأزمة ووزير الصحة جعفر صادق علاوي أكد أنّ "الوضع الصحي العام لا يزال تحت التقييم من خلال الاجتماعات المستمرة لخلية الأزمة، إذ ستكون هناك قرارات منها العمل بنظام الزوجي والفردي".

وقال علاوي في تصريح خاص لـ "الصباح": إن "العراق اليوم يعد من أقل البلدان إصابات وفق منظمة الصحة العالمية، وهو أفضل من أميركا وبريطانيا وغيرهما من الدول - حتى العربية- بأعداد المرضى والذين تماثلوا للشفاء والمتوفين أيضا"، مبيناً وجود مشكلة تواجهها الوزارة وتتمثل بـ "تزايد أعداد العراقيين الراغبين بالعودة الى الوطن".

وفي تصريح اخر ادلى به لوكالة الانباء العراقية "واع" افاد وزير الصحة بأن "الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق"، مؤكداً "عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي، لكن عند الحاجة سيتم اتخاذ خطوات تراجعية".

الى ذلك، تعتزم محافظة بغداد اصدار قرارات جديدة لتشديد اجراءات الوقاية من الاصابة بفايروس كورونا، في اعقاب تزايد اعداد المصابين خلال الايام الماضية.

وأرجع محافظ بغداد محمد جابر العطا اسباب ارتفاع الاصابات خلال الايام الماضية الى عدم الالتزام باجراءات الوقاية الصحية من قبل اغلب المواطنين.

وكشف في مؤتمر صحفي عقده امس، وحضرته "الصباح" عن ان المحافظة ستتخذ اجراءات جديدة خلال الساعات المقبلة استنادا الى مخرجات وزارة الصحة والبيئة، للحد من تزايد اعداد الاصابات.

واضاف المحافظ ان خلية الازمة في بغداد الخاصة بفايروس كورونا عقدت اجتماعها امس، لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات لكبح خطورة تصاعد معدلات الاصابة بالمرض.

وقال ان عدم التزام المواطنين بالحظر وباجراءات الوقاية والسلامة ادى الى تفاقم الوضع الوبائي.

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