ديفيس يدعو الى مساعدة اللاجئين

2020/04/30 | 01:04

برلين / أ ف ب

دعا النجم الواعد لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم الظهير الأيسر الدولي الكندي ألفونسو ديفيس إلى تقديم تبرعات للاجئين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال ديفيس الذي أمضى جزءاً من طفولته في مخيم للاجئين، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو في ميونيخ «حتى الآن، الهدف الأساسي هو جمع الأموال لمساعدة اللاجئين في الحصول على كل ما يحتاجون إليه».



وأضاف «من الواضح أن التباعد الاجتماعي صعب عليهم بالنظر إلى أن المساحة ضيقة (في مخيمات اللاجئين) وإذا أصاب فيروس كورونا أحد هذه المخيمات، فقد تكون كارثة».



وتابع «أريد أن أساعدهم قدر الإمكان.



لقد ساعدوني (المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة) عندما كنت في المخيم ورغبت في دعمهم».



وأصبح ديفيس (19 عاما) عنصرا اساسيا في تشكيلة الفريق البافاري، متصدر الدوري المحلي قبل تعليقه بسبب تفشي فيروس «كوفيد-19»، بعد انضمامه إلى صفوفه قادما من فانكوفر وايتكابس في 2018.



وبعد هرب أسرته من حرب أهلية في ليبيريا، وُلد ديفيس في مخيّم للاجئين في غانا عام 2000.



بعمر الخامسة انتقلت أسرته الى كندا بمساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ثم انضم الى نادي فانكوفر وايتكابس بعمر الرابعة عشرة، قبل انطلاق مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين في العام التالي.

وأنفق بايرن ميونيخ نحو 13 مليون دولار اميركي لضمّه فخاض أول مباراة معه مطلع 2019.



اصبح اصغر لاعب يدافع عن ألوان منتخب كندا بعمر السادسة عشرة، وسجل لها 5 اهداف في 17 مباراة دولية.



ومن أجل جمع الأموال، شارك ديفيس على الخصوص السبت الماضي في مباراة افتراضية تم تنظيمها كجزء من دورة في كرة القدم على لعبة الفيديو «بي إي إس 2020» بمبادرة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لمساعدة 70 مليون لاجئ حول العالم.

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