الطب الصيني التقليدي أثبت فعالية في علاج أكثر من 90% من المرضى المصابين بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني

2020/04/30 | 01:36

أظهرت ملاحظات سريرية أن الطب الصيني التقليدي أثبت فعاليته في علاج أكثر من 90 بالمائة من حالات الاصابة المؤكدة بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19)

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