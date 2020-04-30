في العراق.. اعترافات لداعشيين اثنين: تدربنا في تركيا

2020/04/30 | 07:13

اخبار السعودية )- صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية في بغداد، الأربعاء، أقوال متهمين اثنين نفذا عمليات إرهابية في محافظتي بغداد والأنبار، معلنة أنهما ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي.في

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