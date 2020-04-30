2020/04/30 | 10:50

اخبار السعودية )- مرة جديدوة تفتح كتائب حزب الله العراق باب التخوين ضد سياسيين ومسؤولين عراقيين.وفي أحدث تصريحاتها التي جاءت أمس الأربعاء على لسان المتحدث باسمها أبو علي العسكري، اعتبرت رئيس الوزراء المكلف، مصطفى

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