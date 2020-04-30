احتفالٌ غير تقليدي بالعيد الـ 100 لمسنٍ أميركي

2020/04/30 | 22:56

ترجمة/ ليندا أدور

فوجئ بيتر زاغارا من ولاية نيوجيرسي الأميركية بإقامة حفل عيد ميلاده الـ100 في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

ففي اليوم الذي سبق عيد ميلاده المئة والذي كان منتصف نيسان الماضي، تفاجأ الجد الأميركي بحفل عيد ميلاد مختلف وغير تقليدي تماشياً مع قواعد التباعد الاجتماعي، عندما بدأ العشرات من أفراد أسرته وأصدقائه بالمرور والدوران حول منزله بالسيارات متمنين له عيد ميلاد سعيداً، بينما كانت أغنيته (الجد) المفضلة "تعال وحلّق معي" لفرانك سيناترا، تصدح عالياً عبر مكبر للصوت.

قائلاً له: "انه عيد ميلادك المئة يا رجل، كان علينا أنْ نقيم لك حفلة يحضرها العديد من الأشخاص، فأقمنا هذا الاستعراض"، قام بي جي فرانوفيتش، حفيد زاغارا، بتصوير ردة فعل جده عند مشاهدته منظر المحتفلين، والذي لم يتمالك نفسه من البكاء وقد غمرته الفرحة أمام هذا المشهد وهو يقول: "لم أر شيئاً كهذا من قبل".

قبيل انتهاء العرض، انضمت مجموعة من سيارات الإطفاء الى العرض أمام منزل زاغارا وهي تطلق صفارات الإنذار ابتهاجاً بالمناسبة، لتنضم بعدها عربة "تاكو" الى العرض وقد كتب على جانبها رقم (100) كدلالة على سنوات عمر زاغارا.

يذكر أنَّ مدينة تالاهاسي بفلوريدا، شهدت هي الأخرى، مؤخراً، احتفالاً بالعيد الميلاد المئة لرود دوغار، الذي لم يتمكن من الاحتفال به كما كان مخططاً له، عندما شاركت أكثر من 80 سيارة وشاحنة بالمرور من أمام منزله وهو ينظر إليهم من الداخل برفقة بناته.

* صحيفة الاندبندنت البريطانيَّة

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