وزير الخارجية: استقرار المنطقة مرهون بقضيّة فلسطين

2020/04/30 | 23:28

القاهرة / إسراء خليفة

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم أن استقرار المنطقة مرهون بإيجاد حل دائم للقضية الفسلطينية، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ، الذي عقدته الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس الخميس بشأن التوصل إلى موقف عربي إزاء المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وذلك بتقنية "الفيديو كونفرنس".

وشدد الحكيم على أنّ "التحدّي الذي تُواجِهه أمّتنا العربيّة وقضيّتنا الفلسطينيّة لا يقلّ خُطُورةً عن التحدِّي العالميّ المُتمثّل بفايروس كورونا"، عادّاً أنّ "تكرار التوجُّهات العدوانيّة للكيان الإسرائيليّ الغاصب المدعومة من قبل أميركا يهدف إلى تسويف الحُقوق الفلسطينيّة المشروعة غير القابلة للتصرّف".



وشدد وزير الخارجية على ضرورة أنّ "يخرج المُجتمِعون بخطوات عمليّة جادّة للضغط على الكيان الإسرائيليّ وحلفائه بالكفّ عن مثل هذه الاستفزازات، ومطالبة الولايات المتحدة بأن تكون وسيطاً نزيهاً ومُحايداً في قضايا المنطقة".

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