وسط أجواء التفاؤل.. حكومة الكاظمي تخطو إلى التمرير

2020/04/30 | 23:28

بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

قطع رئيس الوزراء المكلف شوطاً مهما في طريقه لتشكيل الحكومة وتمريرها في مجلس النواب، ولم يبق أمامه، بعد اكتمال منهاجه الحكومي، إلا إرسال كابينته الحكومية، مصحوبة بسير مرشحي الوزارات الذاتية لتحديد موعد جلسة منح الثقة، وعلى الرغم من ارتفاع منسوب التفاؤل والأصوات المبشرة بانتهاء الأزمة، إلا أن مصادر سياسية حذرت من أن بعض القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الاخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، مبينة أن هذه القوى قد تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان.

وقال النائب المستقل عامر الفايز انه بعد اجراء تعديلات على مرشحي الكابينة الوزارية واكمال المهنج الوزاري، اتفقت القوى الشيعية على منح الثقة لحكومة المكلف، التي ستتضمن مرشحين ليسوا من القوائم التي سربت سابقا.

وأوضح الفايز، في حديث لـ"الصباح"، أن المرشحين للوزارات اختارهم الكاظمي ووافقت عليهم الكتل السياسية، مبينا أن الكابينة الوزارية ستمرر بالتوافق مع العلم ان اغلب المستوزرين فيها لم يكن لهم سابق خبرة ولا يمكن الحكم عليهم الا بعد التجربة.

وأضاف الفايز ان عمر وزارة الكاظمي لن يتعدى السنة الواحدة وقد جرى الاتفاق على ثلاث اولويات مهمة هي مواجهة وباء كورونا والازمة الاقتصادية والتهيئة للانتخابات المبكرة، اضافة الى ملف جلاء القوات الاجنبية واعادة المهجرين.

من جانبه، أشار النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، في تصريح صحفي، إلى أن "ما تم الاتفاق عليه بشكل شبه نهائي هو تقسيم الوزارات على أساس الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أن الدستور كان واضحاً في الحديث عن تحقيق التوازن بين جميع المكونات"، مبيناً أن "القوى السياسية عازمة على تمرير الكابينة الوزارية بشرط الالتزام بتقديم كابينة وزارية وفق معايير واضحة على الجميع كي تضمن الحصول على الدعم الكامل من جميع أو أغلب أعضاء البرلمان".

وأضاف المسعودي أن "ما نعتقده أنه سيتم تقديم قائمة من أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين ستطرح على القوى السياسية ثم بعدها يتم الدفع بها إلى هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ثم ترفع بعدها بكتاب رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل 48 ساعة من موعد الجلسة لتحديد موعد لعقدها والتصويت عليها"، مبيناً "بحال عدم حصول أي معوقات مفاجئة وسارت الأمور وفق المعطيات الحالية فانه من المتوقع عقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل، أو نهايته للتصويت على الكابينة الوزارية".

وتابع المسعودي أن "الإجراءات التي ستتبع من الجانب الصحي لعقد الجلسة نعتقد أنها ستكون إجراءات واضحة، وبحال عدم استطاعة المجلس عقد الجلسة بشكل حضوري، فمن الممكن اعتماد وسائل الكترونية يمكن الاستعانة عنها بالحضور، لكن بشكل عام فان الأجواء الصحية تسمح في عقد الجلسة بشكل طبيعي".

وفي السياق نفسه، رجح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، في تصريح صحفي، عقد جلسة استثنائية للتصويت في الاسبوع المقبل بعد أن قدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي برنامجه الى مجلس النواب.

واضاف آلي ان "المجلس لم يتسلم اي اسم للمرشحين في حكومة الكاظمي"، مشيرا الى ان "الكابينة الجديدة تضم مبدئيا 11 وزارة للكتل الشيعية و6 للسنة و5 للكرد والمسيحيين والتركمان".

في غضون ذلك، أبدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، في بيان، استغرابها "من إجراءات رئاسة مجلس النواب باستبعاد اللجنة عن ملفات عمل هي من صميم واجباتها ومهامها وبحسب تصويت مجلس النواب في جلسته ( ٨ في ١٥/ ١٠ /٢٠١٨ ) إذ سبق وأن لم تُدْعَ اللجنة إلى مشاركة لجان المالية والاقتصاد والنفط والطاقة التي اجتمعت مع الحكومة بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار"، معربة عن أسفها من "إبعاد اللجنة عن مهمة دراسة المنهاج الوزاري الذي أرسله المكلَّف برئاسة مجلس الوزراء".



وأضافت أن "لجنتنا كانت قد حظيت بتصويت مجلس النواب وهي احدى القرارات الإيجابية التي تحسب لهذه الدورة البرلمانية عبر تشكيل لجنة متخصصة في مراقبة الحكومة ومتابعة مدى التزامها في تنفيذ المنهاج الوزاري الذي صوت عليه المجلس، فضلا عن مهمة التخطيط الستراتيجي وما يمثله من مراجعة خطط الدولة وستراتيجياتها ومدى تحقيقها أهدافها، علما أن لجنتنا تضم نخبة من الكفاءات والخبرات البرلمانية والتنفيذية والأكاديمية"، معبرة عن أملها "من رئاسة المجلس إيلاء لجنتنا الاهتمام عبر تقديم الدعم والإسناد وبما يمكنها من القيام بدورها والذي سينعكس قطعا بالإيجاب على عمل البرلمان برمته".

إلى ذلك، قال رئيس ائتلاف الوطنية، في مجلس النواب كاظم الشمري، في تصريح صحفي: ان "ائتلاف الوطنية سواء بشخص زعيمه إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم".

واضاف الشمري ان "إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصاً بالعملية السياسية، و تنصلاً من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين".

وتابع الشمري ان "الائتلاف ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً"، رافضا "الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط".

في حين، أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، ان "القوى السياسية، دائما ما تلعب على الوقت الاخير، لحسم اي ملف عليه خلافات، ولهذا هي اعلنت دعمها للكاظمي وتمريره في البرلمان، لكنها سوف تنقلب عليه في جلسة التصويت داخل البرلمان".

وحذر خشان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "من تغيير القوى السياسية دعمها له في الثواني الأخيرة من عقد جلسة التصويت على منحه الثقة، فهي سوف تعمل على عرقلة هذا الامر بكل تأكيد".

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