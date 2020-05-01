روسيا تبدي استعدادها لتجهيز العراق بمنظومة أس-400

2020/05/01 | 00:00

بغداد/ الصباح

كشف السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، عن استعداد بلاده لبيع العراق منظومة أس-400 المضادة حال تلقيها طلبا من بغداد بشأن ذلك، مؤكدا عدم تلقي موسكو أي طلب بهذا الخصوص حتى الان.

وقال ماكسيموف، في تصريح صحفي، إن "الجانب الروسي لم يتلق طلباً رسمياً بهذا المعنى بعد"، مبينا أنه "لا ريب في ان التطورات الأخيرة قد صعدت الاهتمام بمنظومات الدفاع الصاروخية الجوية، لا سيما منظومة أس-400 المضادة للطائرات".

وأضاف السفير الروسي، أنه "من المبكر بعد الخوض بالتفاصيل، لذلك اقول إننا سنعمل على تلبية الطلب العراقي بمجرد وروده الينا".

وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانيَّة أعلنت في وقت سابق، تقديم دراسة كاملة لشراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة ، مشيرة إلى أن الأمر سيحسم بعد تشكيل الحكومة الجديدة

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