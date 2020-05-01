التربية النيابية: الاسبوع المقبل.. حل نهائي بشأن العام الدراسي الحالي

2020/05/01 | 00:00

بغداد/ شيماء رشيد

اسراء السامرائي

تعتزم لجنة التربية النيابية في الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية للخروج بحلول نهائية بشأن العام الدراسي الحالي ووضع الدوام والطلبة، مؤكدة أنه لن تعد السنة الحالية "سنة عبور" بأي شكل من الاشكال.



واشار مقرر اللجنة طعمة اللهيبي إلى ان دوام الطلبة في ظل تفشي فيروس كورونا والحجر الصحي الذي تعيشه أغلب دول العالم ومن بينها العراق أصبح "مستحيلاً"، مشيراً إلى أن ما يدعو إلى التفاؤل أن الأمور في البلاد تتجه نحو الانفراج.

واضاف اللهيبي ان اللجنة تعتزم الاجتماع الاسبوع المقبل مع وزارة التربية من اجل الخروج بحلول نهائية بهذا الخصوص، مؤكدا ان اعتبار هذه السنة سنة عبور امر مستحيل لارتباط البلد بنظام عالمي.

من جهة اخرى اعلنت وزارة التربية المواضيع المحذوفة من المواد الدراسية الخاصة بالصف السادس العلمي الاحيائي للعام الدراسي (2019 – 2020).

وقالت معاونة مدير عام المديرية العامة للمناهج التربوية في الوزارة الدكتورة اسراء طالب بتصريح خاص ادلت به لـ"الصباح": إن المديرية اعلنت الموضوعات المحذوفة في الامتحانات الوزارية العامة للصفوف المنتهية والخاصة بالصف السادس العلمي الاحيائي لمدارس التعليم العام بضمنها ثانوية كلية بغداد ومدارس المتميزين للعام الدراسي الحالي (2019 - 2020).

وبينت ان المواد المحذوفة اشتملت ضمن مادة اللغة العربية، اسلوب التوكيد والمدح والتعجب من مادة القواعد، وفي كتاب الادب والنصوص، الشعر الملحمي وحتى نهاية الكتاب، لافتة الى ان الحذف بِمادة الرياضيات، تضمن الفصلين الخامس والسادس علاوة على التمارين العامة.

واردفت طالب: ان الحذف في مادة الكيمياء تضمن الفصل: السادس والسابع والثامن، وحول مادة الفيزياء فقد تم حذف الفصل: السادس والسابع والثامن، موضحة ان الحذف بشأن مادة الاحياء، اشتمل على الفصل الرابع (التكوين الجنيني) والفصل الخامس الوراثة، منوهة بأن الحذف للوراثة هو من الصفحة 222 الى الصفحة 267 فقط.

وتابعت انه تم في السياق نفسه، حذف ثماني وحدات لكل من كتاب النشاط والطالب بالنسبة للغة الانكليزية، اي الفصل: السادس والسابع والثامن، مشيرة الى ان مادة اللغة الفرنسية تضمن الحذف فيها، الدرسين الرابع والخامس، اي بواقع خمسة دروس بحسب ما مجزء من منهاج المادة.

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