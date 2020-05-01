2020/05/01 | 01:36

بغداد/ الصباح الرياضي

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض، إنَّ الجهود التي بُذلتْ من الوزارة طيلة المدة الماضية لإقناع مجلس الوزراء بـفتح مراكز تطوير المواهب الشبابيَّة اسوة بمراكز تطوير الموهبة الرياضية نجحت تماماً ونالت دعم وتشجيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأضاف رياض في تصريح صحفي إنَّ "مراكز تطوير الموهبة الرياضيَّة نجحت في جميع الألعاب وقدمت طاقات شابة الى الأندية والمنتخبات الوطنية بما يؤكد سلامة النهج الذي اختطته الوزارة، لكن وجدنا أنَّ هذه الخطوة غير مكتملة ما لم تشمل جميع الأنشطة الشبابيَّة الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون، كوننا لمسنا هذه الإبداعات وتعايشنا معها لذا وجدنا من المهم جداً فتح مراكز الموهبة الشبابيَّة في جميع المحافظات كي يأخذ الشاب المبدع دوره وينال فرصة حقيقيَّة للتطور وتقديم منجز نفخر به".

وأشار رياض الى أنَّ "وزارة الشباب والرياضة وعلى الرغم من الضائقة المالية التي يمر بها البلد، إلا أنها ستجد طريقة مناسبة للاستثمار في ميدان الشباب والمواهب الشبابيَّة لتكون أحد المشاريع التي نعول عليها في دمج الشباب المبتكر المبدع في قطاعات العمل وتهيئة فرصة مناسبة لهم داخل المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يوافق على تطوير مركز الموهبة الرياضيَّة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يوافق على تطوير مركز الموهبة الرياضيَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).