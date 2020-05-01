المباشرة بتطبيق برنامج إعداد حكام الكرة

2020/05/01 | 01:36

بغداد/ الصباح الرياضي

أكد الناطق الإعلامي للجنة الحكام في الاتحاد المركزي لكرة القدم رعد سليم أنَّ التنسيق بين اللجنة ودائرة الحكام، أثمر عن المباشرة بتطبيق البرنامج المعد لتطوير وإعداد الحكام معرفياً وبدنياً، من خلال ورشة العمل الالكترونية الجماعية العامة.

واضاف سليم: إنَّ البرنامج يسهم في الحفاظ على جاهزية الحكام بصورة مستمرة، وتتم متابعة تنفيذ خطواته من رئيس واعضاء اللجنة والدائرة التحكيميَّة.

واشار الى أنَّ البرنامج يتضمن المحاضرات النظرية في قانون اللعبة ،ومستجداته، وطرح الأسئلة العامة وعرض أفلام عدة، لتحليل الحالات التحكيمية والتدريبات العملية وتمارين اللياقة البدنية، في خطوة لتطوير قدرة الحكام على اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد.

ودأبت لجنة الحكام والدائرة التحكيميَّة على استثمار توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا، لزيادة المعرفة بالقانون، والارتقاء بالجانب البدني، ليكون الحكام بأتم الجاهزيَّة لقيادة المباريات بصورة لائقة، في أي وقت تنطلق فيه المنافسات الكروية محلياً وقارياً.

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